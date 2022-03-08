BURDUR'UN TEK KADIN SAYFA SEKRETERİ

BURDUR (DHA) - BURDUR'da yerel bir gazetede çalışan ve kentin tek kadın sayfa sekreteri olan Şadiye Ünal (40), Kadınlara fırsat verildiğinde yapamayacağı iş yoktur dedi.

Burdur'da yaşayan Şadiye Ünal, bir arkadaşı aracılığıyla başladığı basın sektöründe 19 yıldır sayfa sekreteri olarak çalışıyor. 1997 yılında Anadolu Kız Meslek Lisesi Hazır Giyim bölümünden mezun olan Ünal bir süre tekstil fabrikasında görev yaptı. Daha sonra bilgisayar kursuna giderek sertifika alan Ünal bir arkadaşı aracılığıyla 2003 yılında Burdur Gazetesi'nde çalışmaya başladı.

Ünal, 2003 yılında Burdur Gazetesi'nde çalışan arkadaşım vasıtasıyla göreve başladım. 2006 yılında Yeni Gün Gazetesi'ne geçtim. 19 yıldır sayfa sekreteri olarak çalışıyorum. Burdur'da sayfa sekreteri olarak çalışan tek kadın gazeteciyim. İşimi severek yapıyorum. Gazetecilik mesleği kadınlara, kadınların gelişimine, kariyerine çok uygun. Burdur'da da basın sektöründe kadınlara, gerek sahada muhabir gerek yayıncılık ve yöneticilik anlamında fırsatlar veriliyor. Bu şansı en iyi şekilde kullananlardan biriyim. Genç arkadaşlarımıza iletişim sektöründe fırsat verildiğinde yapamayacakları iş olmadığını düşünüyorum. Kadınlar istedikten sonra başaramayacağı iş yoktur. Yeter ki istesinler diye konuştu.