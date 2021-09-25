Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı - Haberler
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Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı

Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

BURDUR (AA) - Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan orman yangınına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Kuşbaba köyündeki ormanlık alanda yükselen alevler, kısa sürede yayıldı.

İhbar üzerine bölgeye Bucak Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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Haber: Burdur'un Bucak ilçesinde orman yangını çıktı - Haberler
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