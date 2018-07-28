Burdur Ülkü Ocakları'ndan Askıda Ekmek Kampanyası

Burdur Ülkü Ocakları tarafından askıda ekmek kampanyası başlatıldı.

Burdur Ülkü Ocakları İl Başkanı Ayhan Mete, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısı üzerine Burdur'da da askıda ekmek kampanyasını başlattıklarını söyledi.

Ayhan Mete, Milletimizin arasında birlik ve dayanışma kültürünün artırılması için liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi'nin talimatıyla askıda ekmek kampanyasını il merkezi ve ilçelerimizde başlattık. Tüm vatandaşlarımızı bir ekmek kendisine alırken bir ekmek de askıya bırakmasına davet ediyoruz dedi.

Fırıncı İlkay Öğütcü de Fırıncı olarak Ülkü Ocaklarının askıda ekmek kampanyasını destekliyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşımızı fırınımıza bekliyoruz diye konuştu.