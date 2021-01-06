Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
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Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor

06.01.2021 07:59 | Son Güncelleme: 06.01.2021 08:03
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor

BURDUR'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1936 yılında yapılan Burdur Garı, Göller Ekspresi ile Pamukkale Ekspresi'nin seferlerinin 2008'de iptal edilmesiyle eski günlerini arar oldu.

BURDUR'da, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla 1936 yılında yapılan Burdur Garı, Göller Ekspresi ile Pamukkale Ekspresi'nin seferlerinin 2008'de iptal edilmesiyle eski günlerini arar oldu. Şimdilerde garda, sadece yük trenlerine hizmet veriliyor.

Burdur Tren Garı, 6 Mart 1930'da kente gelen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla yapımına başlandı. Gar, Gümüşgün ile Burdur arasındaki rayların döşenmesiyle 6 yıl sonra hizmete girdi. Burdur- İzmir seferlerinin yapıldığı Göller Ekspresi'nin 3 Mart 2008 yılında, Burdur- İstanbul seferlerinin gerçekleştirildiği Pamukkale Ekspresi'nin ise 25 Temmuz 2008'de kaldırılmasının ardından Burdur Garı sadece yük taşımacılığı yapan trenlerin kullandığı gar haline geldi. Garda, yaklaşık 12 yıldır sadece yük trenlerine hizmet veriliyor. Geçen yıl ekim ayında sefere başlayan Göller Ekspresi ise seferlerine çok kısa süre sonra son verdi. Burdur Tren Garı'nda 2019 yılında 120 bin ton yük taşımacılığı yapıldı. 2020 yılında ise bu rakam 20 bin ton olarak gerçekleşti.Burdur Tren Garı'nda bulunan üst geçidin duvarları da yazı tahtasına döndü. Üst geçidin duvarlarına kimliği bilinmeyen kişiler sprey boyalarla yazılar yazdı.


Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor
Burdur Tren Garı eski günlerini arıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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