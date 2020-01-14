Burdur traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Burdur traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralıBURDUR'un Bucak ilçesi yakınlarında traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

14.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 13:13
Burdur traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

BURDUR'un ilçesi yakınlarında traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Antalya- yolunun Bucak'a bağlı Çamlık köyü Sahil Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya'dan Isparta yönüne giden 15 EF 697 plakalı traktör manevra yapmak istediği sırada aynı yönde seyreden 06 BAT 148 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 1'i kadın 2 kişiyle traktör sürücüsü yaralandı.

İsimleri açıklanmayan yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından müdahale edilerek, Isparta'daki hastanelere sevk edildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Burdur traktörle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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