Burdur tırla otomobil çarpıştı 1 yaralı
Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralıBURDUR'da otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücü Şerife Aksu yaralandı.
Tırla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
BURDUR'da otomobille tırın çarpıştığı kazada sürücü Şerife Aksu yaralandı.
Burdur- Isparta karayolu Dağ Yolu kavşağında saat 00.30 sıralarında meydana gelen kazada Muzaffer T.'nin kullandığı 61 K 0426 plakalı tır, Şerife Aksu'nun kullandığı 07 LUY 37 plakalı otomobille çarpıştı. Otomobil refüje savrulurken, sürücüsü Şerife Aksu yaralandı. Şerife Aksu ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.
Kamyon sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu.