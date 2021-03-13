BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı
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BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı

13.03.2021 11:28 | Son Güncelleme: 13.03.2021 11:39

TIR devrildi, şoför yaralandıBurdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yan yatarak sürüklendi.

TIR devrildi, şoför yaralandı

Burdur'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR yan yatarak sürüklendi. Kazada, şoför yaralandı.

Burdur- Ankara karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada Murat Hasançebi (52) yönetimindeki 07 DHJ 14 plakalı TIR sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yatarak sürüklendi. Refüje giren TIR aydınlatma direğini devirerek, durabildi.

Kazada yaralanan sürücü Murat Hasançebi ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı
BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı
BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı
BURDUR TIR devrildi, şoför yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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