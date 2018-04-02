Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Seçimi

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası (BUTSO) Yönetim Kurulu Başkanlığına mevcut Yusuf Keyik, dördüncü kez seçildi.

BUTSO Konferans Salonunda 13 meslek grubu ile tek liste halinde gerçekleştirilen seçimlerde yaklaşık 500 üye oy kullandı.

Seçim sonucunda mevcut Başkan Keyik, 2005 yılından itibaren sürdürdüğü görevine yeniden seçildi.

Başkan Keyik, seçim sonrası yaptığı açıklamada, dördüncü döneminde de Burdur'un ve üyelerinin menfaatleri doğrultusunda çalışacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bizler inşallah yeni ekibimiz ile Burdur'un kalkınması, gelişmesi ve sanayileşmesi için yoğun çaba harcayacağız. Yeni dönemimizde meclis üyelerimin tamamından katkı bekliyorum, hizmetlerimize kaldığımız yerden hız kesmeden devam edeceğiz. Allah bizleri utandırmasın, önümüzdeki dört yıllık görev süremizde bizlere hayırlı işler yapmayı nasip etsin. Bugün burada yaptığımız Meslek Komitesi ve Meclis Üyeleri Seçim sonucumuzun ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."