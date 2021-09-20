Burdur Ticaret Sanayi Odası üreten kadınları bir araya getiriyor - Haberler
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Burdur Ticaret Sanayi Odası üreten kadınları bir araya getiriyor

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur Ticaret Sanayi Odası üreten kadınları bir araya getiriyor

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (BUTSO), evinde üretim yapan kadınları bir araya getirerek çeşitli etkinliklerle satış imkanları sağlıyor.

Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı (BUTSO), evinde üretim yapan kadınları bir araya getirerek çeşitli etkinliklerle satış imkanları sağlıyor.

Oda tarafından Özgürlük ve Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte kadınlar açılan stantlarda satış yaptı.

BUTSO Kadın Girişimci Kurulu İcraat Komite Başkanı Sevim Zorlu, gazetecilere, üreten kadınlar etkinliğiyle kadınların el ürünlerini satıp değerlendirip, ev ekonomilerine katkı sağlamalarını amaçladıklarını söyledi.

Etkinliğin birincisini salgın öncesinde şimdi ise ikincisini düzenledikleri belirten Zorlu, 60 kadının katıldığını etkinlikte, kadınların süs eşyası, oyuncak bebekler, magnetler, mutfak ve banyo eşyaları gibi el emeği ürünlerini bir arada pazarlama imkanı bulduklarını anlattı.

Zorlu, kadınlara girişimcilik konusunda rehberlik de yaptıklarını vurgulayarak, "Tüm üreten kadınları bir çatı altında toplayarak kadınlarımız satış yapsın istiyoruz. Kadınlara sosyal medyada nasıl satış yapabilecekleri konularda da destek oluyoruz. Kooperatifleşme adına da farklı çalışmalar yapacağız ayrıca bu etkinliğin üçüncüsünü daha kapsamlı olarak ekim ayında düzenleyeceğiz. Bu tür etkinliklerin sürekli hale gelmesini istiyoruz." diye konuştu.

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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