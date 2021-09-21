Burdur Ticaret İl Müdürlüğünden alışveriş sektörüne denetim - Haberler
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Burdur Ticaret İl Müdürlüğünden alışveriş sektörüne denetim

AA / Bilal Altıok - Haberler | Güncel
Burdur Ticaret İl Müdürlüğünden alışveriş sektörüne denetim

Burdur Ticaret İl Müdürlüğünce il genelinde, başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere yetki alanı dahilindeki tüm sektörlerde denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Burdur (AA) - Burdur Ticaret İl Müdürlüğünce il genelinde, başta gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri olmak üzere yetki alanı dahilindeki tüm sektörlerde denetimlerin sürdüğü bildirildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, denetimler etiket, garanti belgesi, kullanma kılavuzu, ambalaj, gramaj değişikliği, haksız fiyat artışı ve stokçuluk konularında yapıldı.

Planlı denetimlerin yanı sıra Alo 175 ve Haksız Fiyat Artışı (HFA) şikayet sistemi üzerinden bildirilen başvurular da denetim planına alındığı kaydedildi.

Okulların açılmasıyla denetimlere hız verildiği, bu kapsamda kent merkezinde 9'u kırtasiye olmak üzere toplamda 24 iş yerinde 169 ürün denetimi yapıldığı belirtildi.

Burdur Ticaret İl Müdürlüğünden alışveriş sektörüne denetim

AA / Bilal Altıok - Son Dakika Haberleri
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