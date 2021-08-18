BURDUR TEK YÜREK, GENİŞ KATILIMLI YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında geniş katılımla Sel ve Yangın Afetleri Yardım Kampanyası toplantısı yapıldı.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş başkanlığında geniş katılımla Sel ve Yangın Afetleri Yardım Kampanyası toplantısı yapıldı. İl Özel İdaresi Meclis Salonunda milletvekilleri, ilgili kurum yöneticileri, STK Başkanları ve iş insanları katılımıyla gerçekleşen toplantıda, Burdur TEK yürek olarak destek birlikteliği gösterdi. Vali Arslantaş'ın açılış konuşmasıyla başlayan toplantıda, Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayın Mehmet Göker, Belediye Başkanı A. Orkun Ercengiz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz konuşma yaparak yardım kampanyası ile ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Konuşmaların ardından Vali Arslantaş tarafından hazuruna söz verilerek yardım kampanyası ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

Vali Arslantaş toplantıda yaptığı konuşmada; "Son zamanlarda ülkemizin karşı karşıya kaldığı orman yangınları, sel felaketleri ve bunların meydana getirdiği tahribatların giderilmesi, afetten zarar gören vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin bir an evvel giderilmesi için Bakanlıklar, Kamu kurumları, STK'lar, devletimizin tüm imkanları seferber edilmiş durumda. Geçtiğimiz Çarşamba günü de Bucak ilçemizin Çobanpınar köyünde bir orman yangını afeti oldu. Saat 12. 00'da başlamıştı, gün boyunca kuvvetli bir poyrazın etkisiyle yaklaşık 300 hektar, 3000 dönümlük alanda etkili oldu. 24 saat içerisinde de hem karadan, hem havadan yapılan yoğun müdahalelerle, devletin bütün imkanları, iş adamlarımızın iş makineleri, vatandaşlarımızın emekleri, STK'ların fedakar çalışmalarıyla kontrol altına alındı. Halen soğutma çalışmaları devam ediyor. Aziz milletimizin en temel vasıflarından bir tanesi biliyorsunuz zor zamanlarda birlik ve beraberlik içerisinde afetten zarar görenlerin gördükleri mağduriyetlerin giderilmesi. Çobanpınar köyümüzde 10 evimiz tamamen yandı. Bir ev kısmen yandı. Ekili, dikili alanlarda zararlar vardı. Hayvan zararları vardı. Bugün itibariyle mağdur olan vatandaşlarımızı hayvanları teslim edildi. Dün itibariyle de konteynerleri, evleri yapılana kadar geçecek sürede vatandaşlarımızın ikamet edecekleri konteynerleri yerine konuldu, yerleştirildi. Hem sosyal yardımlaşma vakfımız hem acil afet durum yönetimi başkanlığımızın gönderdiği ödeneklerle yaklaşık ortalama her eve 50 bin liralık bir destek sağladık ama gideni yerine koyar mı meçhul. Kendi afetzedelerimiz, yangından zarar gören vatandaşlarımız başta olmak üzere, Karadeniz bölgesinde selden zarar görenler, diğer bölgelerimizde Ege'de, Akdeniz'de yangın afetinden zarar gören vatandaşlarımızın bu zararlarını en aza indirecek, yaralarına merhem olacak bu çalışmanın içerisinde olmamız gerekiyor. Bu amaçla da sizleri topladık. Şu anda bugün içerisinde ilçelerimizde de kaymakamlarımızın riyasetinde toplantılarımız yapıldı. El birliği, güç birliği içerisinde Burdur olarak yapabileceklerimizi ortaya koyacağız. " dedi.

Kaynak: Habermetre