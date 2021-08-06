Burdur Tefenni'de orman yangını (2)

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDIBurdur'un Tefenni İlçesi Beyköy Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Burdur'un Tefenni İlçesi Beyköy Yaylası'nda öğle saatlerinde başlayan orman yangını kontrol altına alındı. Yaklaşık 250 dönüm alanın zarar gördüğü yangına Burdur, Tefenni, Karamanlı, Yeşilova, Gölhisar, Çavdır belediyeleri itfaiye ekipleri, çevre köylerin yangın söndürme tankları, vatandaşlar traktörleri ile, mermer ocaklarındaki iş makineleri, Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA ve Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir helikopter havadan destek verdi. Çevre köylerdeki vatandaşlardan traktörüne su deposunu takan vatandaşlar yangın alanına yardıma koştu.Yangın alanında açıklama yapan Burdur Valisi Ali Arslantaş, "Yangın ihbarı almamızın ardından Orman İşletme Müdürlüğümüzün arazözlerini, çevre belediyelerin arazözlerini, İl Özel İdaremizin ve çevredeki mermer ocaklarının iş makinelerini yangın yerine yönlendirdik. Orman Genel Müdürlüğümüz talebimize olumlu cevap verdi ve bir helikopterimiz de yangın söndürme faaliyetlerimize katıldı. Bu arada kazmasını, küreğini, tırmığını alan Tefenni ilçemizden ve çevre köylerden 400'e yakın vatandaşımız yangın ile mücadeleye aktif olarak katıldı. Maalesef 2 vatandaşımız dumandan etkilendi, şu anda Tefenni Devlet Hastanesi'ndeler, genel durumları iyi. 1,5 saat içerisinde hem havadan, hem karadan verilen cansiperane mücadele ile yangın kontol altına alındı. Rabbim daha kötüsünden muhafaza etsin diyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut Madan