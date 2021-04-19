Burdur Taşkapı köyü, 3. kez karantinada
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Burdur Taşkapı köyü, 3. kez karantinada

Burdur Taşkapı köyü, 3. kez karantinada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Burdur'da vaka sayısı 100 binde 258.71 olurken, köylerde uygulanan karantinalar tekrardan başladı.

Burdur'da vaka sayısı 100 binde 258.71 olurken, köylerde uygulanan karantinalar tekrardan başladı.

Burdur merkeze bağlı Taşkapı köyü, Burdur İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 13 pozitif vaka ve çok sayıda temaslı kişi olması nedeniyle üçüncü defa karantinaya alındı. Jandarma ekipleri köyün giriş ve çıkışında tedbir aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre ise Burdur, 100 binde vaka sayısında 258.71'e yükseldi. - BURDUR

Burdur Taşkapı köyü, 3. kez karantinada
Burdur Taşkapı köyü, 3. kez karantinada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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