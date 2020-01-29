Burdur tanker, beton mikserine çarptı
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Burdur tanker, beton mikserine çarptı

Tanker, beton mikserine çarptıBURDUR'da süt tankerinin çarptığı ticari aracın arkasına bağlı beton mikseri, savrularak işaret levhalarına çarptı.

29.01.2020 12:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 12:41
Burdur tanker, beton mikserine çarptı

Tanker, beton mikserine çarptı

BURDUR'da süt tankerinin çarptığı ticari aracın arkasına bağlı beton mikseri, savrularak işaret levhalarına çarptı.

Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Ümit Candan'ın (36) kullandığı 15 DM 660 plakalı boş süt tankeri Antalya istikametinden kent merkezi istikametine giderken, Murat Başkurt'un (34) kullandığı 07 ACB 656 plakalı aracın arkasına bağlı beton mikserine çarptı. Mikser çarpmanın etkisiyle bağlı olduğu araçtan kurtularak refüjdeki işaret levhalarına çarptı. Kazayı sürücüler yara almadan atlattı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Burdur tanker, beton mikserine çarptı
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