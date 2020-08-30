BURDUR Taksiyle otomobil çarpıştı 8 yaralı
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BURDUR Taksiyle otomobil çarpıştı 8 yaralı

Taksiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralıBurdur'da ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı.

30.08.2020 13:35 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:47

Taksiyle otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Burdur'da ticari taksiyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 8 kişi yaralandı. Ticari taksi şoförüne koronavirüs tedbirlerine uymayarak fazla yolcu almaktan idari para cezası uygulandı.

Burdur merkez Atatürk Caddesi'nde Mehmet Özcan'ın (55) kullandığı 15 T 088 plakalı ticari taksiyle Aysu Arlı (22) yönetimindeki 15 AS 251 plakalı otomobil Atatürk Caddesi ile Şehit Teğmen Hasan Diker Caddesi kavşağında çarpıştı. Kazada ticari taksi yan yatarken, şoför Mehmet Özcan ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Mücella Sürücü (20), Şeyma Sürücü (24), Asude Sürücü (17) ve Dilara Özek (19) ile diğer otomobilin sürücüsü Aysu Arlı ve bu araçtaki Gül Ayşe Arlı (81) ve Hatice Arlı (52) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan ticari taksi şoförüne koronavirüs tedbirlerine uymayarak fazla yolcu almaktan da idari para cezası uygulandı.

BURDUR Taksiyle otomobil çarpıştı 8 yaralı

Kaynak: DHA

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