Burdur'da Küçük Kıza Cinsel Organını Gösteren Tacizcinin Linç Edildiği Anlar Kamerada!

Burdur'da, ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği gerekçesiyle linç edilmek istenen ve polisin kurtardığı Osman K.'ye linç girişimi güvenlik kameralarına yansıdı.

KIZ ÖĞRENCİYE CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ

Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün Konak Mahallesi'nde bir erkek şüphelinin, önüne geçtiği ilkokul öğrencisi kız çocuğuna cinsel organını gösterdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin Osman K. olduğunu belirleyen polis, dün kent merkezinde kurulan Salı Pazarı'nda önlem aldı. Yapılan çalışma sonucunda Osman K., sivil polisler tarafından yakalandı.

TACİZCİYİ LİNÇTEN KURTARAN 2 POLİS YAKALANDI

Şüphelinin yakalandığını öğrenen vatandaşlar ise linç girişiminde bulundu. Polis, Osman K.'yı bir iş yerine sokarak linçten kurtardı. Yaşanan arbede sırasında bir polis memurunun parmağı çıktı, bir polis memuru da fenalık geçirdi. Yaralı polisler Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildi.

DAHA ÖNCE DE TACİZ SUÇU İŞLEMİŞ

İnşaatlarda elektrikçi olarak çalıştığı öğrenilen Osman K. de dün akşam Burdur Devlet Hastanesi'nde tedavi edildikten sonra Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Daha önce de cinsel taciz suçundan sabıkası olan ve cezaevinde yattığı öğrenilen Osman K.'nin işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Şüphelinin taciz ettiği çocuğun ailesinin de polis merkezinde şikayetçi olduğu kaydedildi.

VATANDAŞLARIN LİNÇ ETTİĞİ ANLAR KAMERADA

Diğer yandan linç girişimi anı güvenlik kameralarıyla vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde polislerin gözaltına aldığı Osman K.'yi götürürken, çevredeki bazı vatandaşların şüpheliye saldırmaya çalıştığı görüldü. Polislerin şüpheliyi hızla olay yerinden uzaklaştırmaya çalıştığı, vatandaşların da koşarak peşlerinden gittiği görüntülerde yer aldı. Polisin şüpheliyi linçten korumak amacıyla girdiği iş yerinden çıkarken de kalabalığın saldırma anları görüntülere yansıdı.