BURDUR ŞÜPHELİ ÇANTA BOŞ ÇIKTI

BURDUR'da bir parkta bulunarak, polis tarafından fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı.

BURDUR'da bir parkta bulunarak, polis tarafından fünyeyle patlatılan şüpheli çanta boş çıktı.

Burdur merkez Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Selcan Akbaş Parkı'nda şüpheli bir çanta bulunduğu yolunda polise ihbar yapıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bomba imha uzmanı tarafından fünye ile patlatılan çanta boş çıktı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde bulunan vatandaşlar şüpheli çantanın patlatılmasını cam ve balkonlarından meraklı gözlerle izledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı