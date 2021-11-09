BURDUR (Habermetre) - ? Burdur Şube Müdürlüğü Salda Gölü Tabiat Parkı Çevre Düzenleme İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile 17. 11. 2021 Çarşamba günü Saat: 10: 00'da ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.

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