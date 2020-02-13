: Burdur stk'lar ve iş insanlarından eğitime destek

13.02.2020 14:33 | Son Güncelleme: 13.02.2020 14:35

STK'lar ve iş insanlarından eğitime destek

BURDUR'da sivil toplum kuruluşları ve iş insanları tarafından kentteki çeşitli okullara yaptırılacak Yenilikçi Sınıf ve Tasarım Beceri Atölyeleri için protokol imza töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde düzenlenen protokol imza törenine Vali Hasan Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay ile STK başkan ve temsilcileriyle iş insanları katıldı. Törende konuşan Vali Hasan Şıldak, "İlimizdeki okullarımızın fiziki olarak desteklenmesi, bilhassa Milli Eğitim Bakanlığımızın son dönemde çok üzerinde durduğu yenilikçi sınıf ortamlarının oluşturulması, çocukların eğitim düzeylerinin yükseltilmesi için görerek, yaparak bizzat uygulamanın içinde konuları öğrenmeleri itibariyle desteklenen yenilikçi sınıflar, atölyeler oluşturmak için biz Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğü olarak burada bulunan iş insanlarına müracaat ettik. Taleplerini rica ettik ve sağ olsunlar burada bulunan bütün oda ve hayırseverlerimiz bu talebimize olumlu cevap verdi" dedi.

Burdur'un her zaman eğitimin yanında yer alan, eğitimi isteyen, eğitimle büyüyen bir şehir olduğunu aktaran Vali Şıldak, "Küçük sınıfların donatımlarını sağlamanın ötesinde taşıdığı değer bizim açımızdan çok büyük. Bu şekilde toplumumuza mesaj veriyoruz. Toplumumuzun asıl dinamik gücünü oluşturan reel sektörün temsilcilerinin ve iş dünyasının temsilcileri burada biz de eğitime katkı sağlıyoruz ve bu yıl yürüttüğümüz Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi'ne (BİGEP) destek oluyoruz mesajı veriyorlar. Bu itibarla bu projenin içinde bulunan okul idarelerimiz, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz hayırseverlerimizin bu desteği ile daha güçlenmiş oluyorlar ve moral buluyorlar. Bu itibarla topluma da dayanışma, birlik içinde hareket etme ve özellikle eğitim konusunda en güzel örnekleri sunma adına gerçekleştirilen bu yardım faaliyetine ve üstlenilen bu sorumluluğa ben büyük bir takdirle ve teşekkürle cevap vermek istiyorum. Bu hayırseverlikleri ve eğitime destekleri nedeniyle yürekten teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Daha sonra kentteki 15 ilk ve orta dereceli okulda yapılacak sınıf ve atölyelerin protokolleri Vali Hasan Şıldak, Milli Eğitim Müdürü Çay ile STK temsilcileri ve iş insanları tarafından imzalandı.

Kaynak: DHA

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