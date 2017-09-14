Burdur Sokakta Satranç Oynadılar

Sokakta satranç oynadılar



BURDUR'da Türkiye Satranç Federasyonu'nun organize ettiği 'Sokakta Satranç Var' etkinliği yapıldı.



İstasyon Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte Satranç Federasyonu Burdur İl Temsilciliği'nin getirdiği satranç masalarında, her yaş grubundan birçok kişi satranç oynadı. Etkinliğin 3 yıldır TSF tarafından organize edildiğini söyleyen Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Şükür Şener, "Satrancı sokağa yayıp halkı bilinçlendirmek, satranç oynamaya davet etmek ve sempati yaratmak amacıyla yapılan bir etkinlik. Geçen yıl da burada yapmıştık. Burdur'da 2 gün düzenlenecek. İnşallah halkımıza faydamız olur. Etkinliğimize katılım çok iyi, vatandaşımız yolda görüp satranç oynamak için oturuyor" dedi. Burdur'da yıl boyunca 48 satranç turnuvası düzenlediklerini, bu turnuvalara katılımların yüksek olduğunu vurgulayan Şener, "Ana sınıfından itibaren ilkokul sonuna kadar çocuklarımız satrançla ilgileniyorlar, veliler de destekliyor. Ortaokuldan itibaren TEOG ve başka sınavlar nedeniyle ortaokul seviyesinden sonra çocuklarımızın sayısı azalıyor, lise döneminde ise daha da düşüyor" diye konuştu.