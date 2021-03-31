BURDUR Soğanlı sazlığı yakıldı
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BURDUR Soğanlı sazlığı yakıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Soğanlı sazlığı yakıldıBurdur Gölü yakınlarında bulunan Soğanlı sazlığı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı.

Soğanlı sazlığı yakıldı

Burdur Gölü yakınlarında bulunan Soğanlı sazlığı kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Yüzlerce tür kuşa ev sahipliği yapan sazlık alan küle döndü. Burdur Gölü Yaban Hayatı Koruma sahası içerisinde yer alan ve yaban hayatının izlenebildiği 9 metre yüksekliğinde kuş gözlem kulesi bulunan Soğanlı sazlığı geçen günlerde kimliği belirsiz kişilerce yakıldı. Yangında birçok su kuşuna ev sahipliği yapan, beslenme ve güvenli üreme alanı olan sazlık küle döndü.

Su kuşlarını fotoğraflamak için geldiği Soğanlı sazlığının durumunun iç acıtıcı olduğunu söyleyen amatör fotoğrafçı Harun Sivrikaya, "İlimizin önemli sulak alanlarından olan Soğanlı sazlığına geldik, su kuşlarını fotoğraflamak için ama gördüğümüz manzara bizi şoke etti. İçler acısı bir manzara var. Birçok su kuşuna ev sahipliği yapan alanı yakmışlar. İnsanlarımızı biraz daha duyarlı olmaya davet ediyorum. Kendi elimizle doğal güzellikleri katlediyoruz. Burayı yakarak canlılara zarar veriyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değil" dedi.

BURDUR Soğanlı sazlığı yakıldı
BURDUR Soğanlı sazlığı yakıldı
BURDUR Soğanlı sazlığı yakıldı
BURDUR Soğanlı sazlığı yakıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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