BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Bakan Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı
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BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Bakan Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı

11.01.2021 13:17 | Son Güncelleme: 11.01.2021 13:23

BURDUR: Burdur Şehit Akif Altay Ortaokulu İstiklal Marşı okunması Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın konuşması SİVAS: Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğretmenlerle birlikte İstiklal Marşı okunması İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar...

BURDUR:

Burdur Şehit Akif Altay Ortaokulu

İstiklal Marşı okunması

Burdur İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay'ın konuşması

SİVAS:

Cahit Zarifoğlu İlkokulu'nda öğretmenlerle birlikte İstiklal Marşı okunması

İstiklal Marşı'na evlerinin balkonundan ellerinde Türk Bayraklarıyla eşlik eden vatandaşlar

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı ile röportaj

GAZİANTEP

-Bayrak töreni ve İstiklal Marşının okunması

BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un "Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun" çağrısı üzerine, saat 10.00'da bayrak töreni yapıldı, İstiklal Marşı okundu.

BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Bakan Selçuk'un 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Bakan Selçuk'un 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Bakan Selçuk'un 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı
BURDUR/SİVAS/GAZİANTEP - Bakan Selçuk'un 'Okulların bahçesinde İstiklal Marşı okunsun' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde

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