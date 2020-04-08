Burdur semt pazarına girişte maske ve kimlik kontrolü yapılıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Burdur semt pazarına girişte maske ve kimlik kontrolü yapılıyor - Haberler
Emniyet Müdürlüğü, Burdur, Güncel

Burdur semt pazarına girişte maske ve kimlik kontrolü yapılıyor

BURDUR (İHA) – Burdur'da korona virüsle mücadele için alınan önlemler kapsamında, semt pazarı giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu.

08.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:47
Burdur semt pazarına girişte maske ve kimlik kontrolü yapılıyor

BURDUR (İHA) – Burdur'da korona virüsle mücadele için alınan önlemler kapsamında, semt pazarı giriş ve çıkışlarında kontrol noktaları oluşturuldu. Maskesi olmayan vatandaşlar pazara alınmazken, kimlik kontrolü yapılarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara da dikkat edildi.

Burdur'da her hafta Salı günü uzay çatı altında kurulan pazarda çeşitli önlemler alındı, giriş ve çıkışlarda kontrol noktaları oluşturuldu. Pazara gelişigüzel girilmesinin önüne geçilmek için de pazarın tüm çevresine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bariyer yerleştirildi. Aynı zamanda pazara gelen vatandaşlara, girişte ve tezgahlarda yığılma olmaması gerektiği, sosyal mesafenin korunması anonsları yapıldı. Öte yandan, maskesi olmayan vatandaşlar da pazara alınmadı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ve zabıta ekiplerince kimlik kontrolü yapılarak, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara dikkat edildi.

"İlçe ve beldelere 'dur' denilmeli"

Pazar esnafı ise ilçe ve beldelerden gelen satıcıların önüne geçilmesini istedi. Esnaf Ali Demiröz, Bucak, Tefenni, Karamanlı ve Yeşilova ilçelerinde yaşayan vatandaşların Burdur'a pazara geldiğini belirterek, "Bunun önüne geçilmesi gerekiyor. Emniyet müdürlüğü ve belediye ekipleri güzel tedbirler alıyor ama ne yazık ki ilçe ve beldelerden gelen vatandaşlara 'dur' denilmesi gerekir" dedi.

"Pazarcıların gelmesini tasvip etmiyoruz"

Manavlar ve Sebzeciler Odası Başkanı Tuncay Yiğit de ilçelerden şehir merkezine satışa gelen esnafın olduğunu kaydetti. Yiğit, "En son verilere göre ise Burdur'un ilçelerinde korona virüsü tespit edilmiş durumda. Bizler Burdur merkez esnafları olarak ilçe ve beldelerden virüs olayı bitene kadar pazarcıların gelmesini tasvip etmiyoruz. Belediye ve emniyet ekiplerinin tedbirleri gerçekten çok iyi ama biz bu sıkıntımızın önüne geçilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Manastır kavşağı, Kışla Mahallesi, Fethiye girişinde, şehir merkezinde ise Gazi, Kışla, İstasyon Caddesi ve Atatürk Caddesi'nde polis uygulama noktaları oluşturuldu. Uygulama noktasındaki polisler tarafından araç sürücülerine zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları, çıkmaları durumunda maske ve eldiven kullanmaları konularında uyarılar yapılıyor. Aynı zamanda uygulama noktalarına gelen araçlardaki vatandaşların ateşi ölçülüyor ve zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları konusunda polisler tarafından uyarılarda bulunuluyor. - BURDUR

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı Haberler
Hem para hem kamera kayıtlarını çalan hırsız, çevreyi hesaba katmadı
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı Haberler
Freni bozulan pikap, korona denetimi yapan sağlık görevlisine çarptı
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin kritik açıklama: Endişeliyiz
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenmeyecek
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını paylaştı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını paylaştı
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Oyduğu ağaç kovuğuna giren vatandaş koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Tanınmamak için çarşaf giyip baston kullanan kadınlar, çalıştıkları evi soydu
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Uzmanlar, henüz korona vakasının açıklanmadığı Türkmenistan için endişeli: Gerçeği saklıyor olabilirler
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
Koronaya karşı mücadele eden doktor ve hemşirelerin çantalarını çalan hırsız, kameraya yakalandı
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Ünlü Yeşilçam oyuncusu Cevdet Balıkçı hayatını kaybetti
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı?
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Hırsızlar, insanları enfekte etmemek için toplu taşıma kullanmayan doktorun motosikletini çaldı
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Terazi Dolunayı ne zaman? Terazi Dolunayı 2020 - Terazi Dolunayı burçlara etkileri
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Bilim Kurulu Üyesi, cebinizdeki ölümcül tehlikeye karşı uyardı: Telefondan virüs kapmayın
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Uzmanlar uyardı: Yıkanabilir siyah maskeler virüsü önlemiyor
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Ekrem İmamoğlu, La Casa de Papel'in Darko Peric'in İstanbul yorumuna hak verdi
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
Egzersiz videosu ile sosyal medyayı karıştıran başörtülü fizyoterapist öğrencisinden eleştirilere yanıt
'Evde hırsız var' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
''Evde hırsız var'' diye bağıran adam balkondan aşağıya atladı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Alman hava yolu şirketi Lufthansa, koronavirüs krizi nedeniyle yan kuruluşu Germanwings Havayolu'nu kapattı
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
Korona denetimine takılan genç ceza kesilince savunmaya geçti: Yasak olduğunu bilmiyordum
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
20 yaş yasağını hiçe sayan genç kızdan şaşırtan çıkış: İstersen ceza yaz, dedem sağlam
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasını değerlendirdi
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
Şehirler arası yolculuk yasaklandı, 60 TL'lik yol ücreti 800 TL oldu
'Karımla ilişkiye girdiler' diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
"Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Son dakika: Albayrak: Salgın sonrası yeni dünya düzeninde daha güçlü bir şekilde yer almak için çok çalışacağız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Bilim Kurulu üyesi, önümüzdeki 2-3 haftaya dikkat çekti: Kritik eşiğe gelirsek başarırız
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Abdülhamit Gül Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Alparslan Türkeş
Magazin Emrah Şeyma Subaşı Aleyna Tilki Levent Yamanel
Spor Falcao Bülent Uygun Emre Belözoğlu Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Daha Fazla Mart Nisan Polis Antalya
Şu an buradasınız: Burdur semt pazarına girişte maske ve kimlik kontrolü yapılıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2020 13:09:57. #1.14#
title