Burdur Roma Dönemine Ait Kadın Heykeli Ele Geçirildi
Burdur'da jandarmanın operasyonunda Roma dönemine ait 120 santim boyunda kadın betimlemeli heykel ele geçirildi.
Burdur'da jandarmanın operasyonunda Roma dönemine ait 120 santim boyunda kadın betimlemeli heykel ele geçirildi.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri O.D. ve M.T. adlı şüphelilerin ellerinde bulundurdukları tarihi eseri Antalya'dan getirip Burdur'da satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan jandarma, dün Karamanlı- Yeşilova karayolunun mermer ocakları yol ayrımı girişinde 2 şüphelinin bulunduğu aracı durdurdu. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden araçta yapılan aramada 120 santim boyunda Roma dönemine ait kadın betimlemeli heykel ele geçirildi.
Gözaltına alınan O.D. ve M.T., Tefenni cumhuriyet başsavcılığının talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Tarihi esere el konulurken, şüphelilerin kullandığı araç da otoparka çekildi.