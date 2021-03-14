Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu
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Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu

14.03.2021 12:02 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:11

Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okuduBURDUR Valiliği tarafından hazırlanan videoda Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu.

Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu

BURDUR Valiliği tarafından hazırlanan videoda Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu.

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100'üncü yılı dolayısıyla Burdur Valiliği tarafından hazırlanan videoda Vali Ali Arslantaş, Garnizon Komutanı Albay Mehmet Fatih Ören, AK Parti Burdur milletvekilleri Bayram Özçelik ve Yasin Uğur, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, Adalet Komisyonu Başkanı Hacı Süleyman Arslan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, İl Genel Meclisi Başkanı Murat Akbıyık, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Asım Ertilav, Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, İl Müftüsü Enver Türkmen, Balkan şampiyonu milli atlet Yasemin Zengin, görme engelli para milli atlet Sevda Kılınç Çırakoğlu, vatandaşlar, öğrenciler ve huzurevi sakinleri İstiklal Marşı'nı okudu.

Videoda İstiklal Marşı'nın son iki mısrası olan 'Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet, hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal' mısrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesinden verildi.

Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu
Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu
Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu
Burdur protokolü İstiklal Marşı'nı okudu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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