BURDUR PROTOKOLÜ BAYRAM NAMAZINDA BULUŞTU
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BURDUR PROTOKOLÜ BAYRAM NAMAZINDA BULUŞTU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR'da, protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

BURDUR'da, protokol üyeleri bayram namazı sonrası Ulu Camii'nde vatandaşlarla bayramlaştı.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, AK Parti Milletvekili Bayram Özçelik, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Başaklıgil, vatandaşlarla saf tutarak bayram namazını Ulu Camii'nde kıldı. İl Müftüsü Enver Türkmen namaz öncesi vaaz etti. Türkmen bayramların büyüklerin hatırlandığı hayır dualarının alındığı güzel zaman dilimleri olduğunu söyledi. Namaz sonrası protokol üyeleri vatandaşlarla bayramlaştı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ali Arslantaş, "Rahmet, mağfiret, bağışlanmanın sağanak sağanak yağdığı bir Ramazanı idrak ettik. Birçok alışkanlıklarımızdan vazgeçmek zorunda kaldık. Bunların hepsi daha kutlu sabahlara ulaşmak, daha mutlu yarınlara ulaşmak içindi. Çektiğimiz eziyetler, sıkıntılar inşallah son bulacak. İslam aleminin çekmiş olduğu sıkıntılar da son bulacak. Bu çekilen sıkıntıların, bu necip milletin önderliğinde yeniden bir şahlanışa vesile olacağını şimdiden görebiliyoruz. Onun müjdesini, muştusunu şimdiden görebiliyoruz. Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Onların bayramlarını huzur içinde geçirmelerini sağlayan başta güvenlik kuvvetlerimiz olmak üzere tüm kamu personellerimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum" dedi.

AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik de "Tüm vatandaşlarımızın, hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı can-ı yürekten kutluyoruz. Salgınla geçen bir Ramazan ayını idrak ettik. Tam kapanmada Burdurlu hemşehrilerimizin buna riayet ettiğini gördük. İnşallah neticesini bayram sonrasında almış olacağız. Tabii ki bu bayramda da hüznümüz vardı. Kudüs'ümüz, Mescid-i Aksa'mız da, İslam dünyasının çok mübarek günlerinde siyonistlerin büyük bir baskısı, bu zulmü gerçekleştirdi. İnşallah rabbimizin inayetiyle bu zorlukların, güçlüklerin üstesinden geleceğiz" diye konuştu.

BURDUR PROTOKOLÜ BAYRAM NAMAZINDA BULUŞTU
BURDUR PROTOKOLÜ BAYRAM NAMAZINDA BULUŞTU
BURDUR PROTOKOLÜ BAYRAM NAMAZINDA BULUŞTU
BURDUR PROTOKOLÜ BAYRAM NAMAZINDA BULUŞTU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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