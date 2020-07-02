BURDUR Polisten maske denetimi Polisten maske denetimiBurdur'da polis ekipleri maske denetimleri sürdürdü.

Polisten maske denetimi

Burdur'da polis ekipleri maske denetimleri sürdürdü.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında maske takma zorunluluğu getirilen ilk illerden olan Burdur'da polis ekipleri şehrin ana caddelerinde ve vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde maske denetimlerini sürdürdü. Ekipler vetandaşları maske takmaları ve sosyal mesafeye uymaları konusunda sık sık uyardı. Maske takmayanlara idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA