BURDUR Polis memurunun yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla tutuklandı Polis memurunun yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla tutuklandı Burdur'da kendilerine kimlik sormak isteyen polis memuru Selcan Akbaş'a (27) tekme savurarak, düşüp yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden A.U.

Polis memurunun yaralanmasına sebep olduğu iddiasıyla tutuklandı Burdur'da kendilerine kimlik sormak isteyen polis memuru Selcan Akbaş'a (27) tekme savurarak, düşüp yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden A.U. (16) çıkarıldığı mahkemece 'kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus ekibinde görevli polis memurları, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'ndeki Gençlik Parkı'nda 2 şüpheliye kimlik sormak için yanlarına yaklaştı. Bu sırada durumu fark eden 2 kişi, polisten kaçmaya başladı. Polis memurlarından Selcan Akbaş, şüphelilerin arkasında koştu. Akbaş'ı fark eden şüphelilerden biri polis memuruna tekme savurdu. Bu sırada kendini tekmeden kurtarmak isteyen Akbaş, dengesini kaybederek parkın duvarına kafasını çarpıp, düşerek yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralı polis memuru Akbaş, Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Akbaş'ın beyninde kanama olduğu ancak cerrahi müdahaleye gerek olmadığı öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili başlatılan çalışmada şüphelilerin, A.U. (16) ve M.Y. (15) olduğu belirlendi. Polis belirlenen adrese düzenlediği operasyonla 2 şüpheliyi yakalayıp, göz altına alarak Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürdü.

BİRİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden M.Y. sorgusunun ardından ailesine teslim edilirken, A.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından savcıya ifade verdi. A.U. sorgusunun ardından 'görevli memura görevini yaptırmamak için direnme' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanma istemiyle mahkemeye sevk edildi. A.U. mahkemedeki savunmasında arkadaşıyla parkta otururken maskeleri olmadığı için polislerin geldiğini görünce ceza yazacakları korkusuyla kaçtıklarını söyledi. A.U., 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Kaynak: DHA