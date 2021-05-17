BURDUR OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 1 YARALI

BURDUR'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

BURDUR'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Burdur- Yeşilova karayolu Düğer köyü yakınlarında saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada Muharrem Erbay (63) yönetimindeki 34 JJ 7532 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçti. Karşı şeritten gelen kamyonla çarpışmaktan sona anda kurtulan otomobil takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobilde sıkışan sürücüyü Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri çıkarttı. Ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon şoförü Hüseyin Alkan, "Otomobil benim şeridime geçti. Son anda fark etti. Ben kurtarmak için sağa kaçtım o da direksiyonu çevirdi ama kaza yaptı" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı