BURDUR Öğretmenlerden oluşan AKUB timi eğitimde

Öğretmenlerden oluşan AKUB timi eğitimde

Burdur'da gönüllü öğretmenlerden oluşan 24 kişilik MEB Arama Kurtarma Birliği (MEB-AKUB) itfaiye ve AFAD ekipleriyle tatbikat yaptı.

Burdur'da Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okullar ve kurumlarda yer alan öğretmenlerden oluşan 24 kişilik MEB-AKUB oluşturuldu. İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik gereğince Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı okul ve kurumlardaki acil durum ekiplerinde yer alan personele 10 saatlik seminer düzenlendi. Seminere katılanlardan gönüllü 24 kişi seçilerek de MEB Arama Kurtarma Birliği oluşturuldu ve 32 saatlik arama kurtarma kursu verildi.

Arama Kurtarma Birliği (AKUB) üyeleri son eğitimlerini İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeliyle senaryo gereği kaza yapmış ve içerisinde sıkışmış yaralılar bulunan otomobildekileri kurtarma ve Burdur Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle de yangın söndürme tatbikatı gerçekleştirdi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş sağlığı güvenliği uzmanı İlhami Dal, Milli Eğitim Bakanlığı ile AFAD arasında 2018 yılı kasım ayında protokol imzalandı. Bu protokol çerçevesinde bütün okul ve kurumlarımıza arama kurtarma ekiplerimize 10'ar saat farkındalık eğitimi, sonrasında bu eğitimi alan arkadaşlarımız arasından gönüllü olarak 24 kişilik tim oluşturuldu. Bu 24 kişi AFAD, Burdur Belediyesi İtfaiyesi'nin de desteğini alarak bugün eğitimi bitiriyoruz. Arkadaşlarımız aldıkları eğitimi şu anda uyguluyorlar. Amacımız karşılaşılabilecek bir doğal afette temel eğitim alan bu 24 arkadaşımız önce aile ve kendi güvenliklerini sağladıktan sonra Milli Eğitimde buluşup AFAD'a destek olacaklar dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Bayram eğitime katılan öğretmenlere teşekkür ederken, Şu anda Türkiye'nin her yerinde bu eğitimler veriliyor ama eğitimlere yönelik tatbikat şeklinde bir eğitim ilk defa Burdur'da yapılıyor. Bu eğitimin verilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Gönüllü olarak bu eğitime talip olan sizlere de teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. İnşallah bu ekibin ilçelerdeki uzantılarına da eğitim vereceğiz diye konuştu.

Kaynak: DHA