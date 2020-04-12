BURDUR Öğrencilerden videolu 'evde kal' mesajı
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BURDUR Öğrencilerden videolu 'evde kal' mesajı

Öğrencilerden videolu 'evde kal' mesajıBURDUR Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları videoyla 'evde kal' mesajı verdi.

12.04.2020 11:24 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:27
BURDUR Öğrencilerden videolu 'evde kal' mesajı

Öğrencilerden videolu 'evde kal' mesajı

BURDUR Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri hazırladıkları videoyla 'evde kal' mesajı verdi.

Burdur Güzel Sanatlar Lisesi Müdürü Recep Nalcı, koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı 'evde kal' mesajı vermek için müzik öğretmeni Ali Karhan ve öğrencilerden bir video hazırlamaları için talepte bulundu. Bu talebe okulun Resim ve Müzik Bölümü'nde eğitim gören 11 ve 12'nci sınıf öğrencileri olumlu cevap verdi ve evlerinde müzik aletlerini çalarken, resim yaparken çektikleri videoları öğretmen Ali Karhan'a gönderdi. 16 öğrencinin gönderdiği videoları öğretmen Ali Karhan, "Evde kal Burdur", "Evde kal Türkiye", "Hayat eve sığar" sloganıyla bir araya getirip, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile okulun sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Video yüzlerce beğeni aldı ve paylaşıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay da sosyal medya hesabında videoyu paylaşarak, "Burdur Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerimizin 'Sağlığın için evde kal Burdur' çağrısına uyalım lütfen" diyerek öğrencilere teşekkür etti.

BURDUR Öğrencilerden videolu 'evde kal' mesajı

Kaynak: DHA

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