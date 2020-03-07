: Burdur öğrencilerden komando marşı

07.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:19

Öğrencilerden Komando Marşı

BURDUR'da üniversite öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak için Komando Marşını okudu.

Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gölü kenarında Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için Komando Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Öğrenciler marşı okuduktan sonra asker selamı verdi.

Kaynak: DHA

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