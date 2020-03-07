Burdur öğrencilerden komando marşı
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Burdur öğrencilerden komando marşı

Öğrencilerden Komando MarşıBURDUR'da üniversite öğrencileri Bahar Kalkanı Harekatı'ndaki askerlere destek olmak için Komando Marşını okudu.

07.03.2020 16:18 | Son Güncelleme: 07.03.2020 16:19
Burdur öğrencilerden komando marşı

Öğrencilerden Marşı

'da üniversite öğrencileri 'ndaki askerlere destek olmak için Komando Marşını okudu.

Türkiye Diyanet Vakfı Burdur Yükseköğretim Erkek Öğrenci Yurdu'nda kalan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gölü kenarında Bahar Kalkanı Harekatı'na katılan askerlere destek olmak için Komando Marşı'nı hep bir ağızdan okudu. Öğrenciler marşı okuduktan sonra asker selamı verdi.

Kaynak: DHA


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: Burdur öğrencilerden komando marşı
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