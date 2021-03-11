BURDUR Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

BURDUR Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu

11.03.2021 22:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:31

Öğrencilerden İstiklal Marşı videosuBurdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrenci toplulukları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel video hazırladı.

Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrenci toplulukları, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel video hazırladı.

MAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı önderliğinde 12 Mart İstiklal Marşı'nın kabulünün 100'üncü yılına özel video çekimi yapıldı. Yaklaşık 10 gün süren çekimlerde İstiklal Marşı'nın 41 mısrasını MAKÜ'deki 41 ayrı öğrenci topluluğundan öğrenciler okudu. MAKÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarında yayımlanan video çok sayıda beğeni aldı ve paylaşıldı.

BURDUR Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu
BURDUR Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu
BURDUR Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu
BURDUR Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Hulusi Akar Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Esra Erol Cem Yılmaz Ferhan Şensoy
Spor Mustafa Er Ali Şansalan Ünal Karaman Sergen Yalçın Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BURDUR Öğrencilerden İstiklal Marşı videosu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 22:32:22. #1.14#
title