Burdur Öğrenciler Gençlik Merkezi'nin Duvarlarını Boyadı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) öğrencileri Burdur Gençlik Merkezi'nin duvarlarını boyadı.

MAKÜ Tasarım ve İletişim Topluluğu öğrencileri Gençlik Merkezi tarafından temin edilen malzemelerle merkezin duvarlarına çeşitli resimler çizdi.

Tasarım ve İletişim Topluluğu'nun yeni kurulmasına rağmen 150'ye yakın üyesi olduğunu anlatan Ferhan Kalkanlıoğlu, Gençlik Merkezi ile bir etkinlik yapalım diye düşündük. Gençlik Merkezi'nden de yardım ettiler. Boya malzemesi ve fırçaları temin ettiler. Arkadaşlarımızla duvarlara çeşitli resimler çiziyoruz dedi.

Kalkanlıoğlu, topluluk olarak talep gelmesi halinde kentteki diğer okulların duvarlarında da boyama çalışması yapabileceklerini aktardı.