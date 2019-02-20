Burdur Müzesi ve Ören Yerlerinin Ziyaretçi Sayısı Arttı

Burdur'da müze ve ören yerlerinde ziyaretçi sayısında artış yaşandığı bildirildi.



Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, 2016, 2017 ve 2018 yıllarına ilişkin ziyaretçi sayıları incelendiğinde Burdur Müzesi'ni ziyaret eden kişi sayısının 2016'da 13 bin 961, 2017'de 17 bin 295, 2018'de ise 21 bin 634'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, Sagalassos ve Kibyra antik kentleri ile İnsuyu Mağarası'nda da ziyaretçi sayılarında artış yaşandığına vurgu yapıldı.

Burdur Valisi Hasan Şıldak da yaptığı açıklamada, ziyaretçi sayısındaki artışın memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Burdur'un tarihi, kültürel değerleri, doğal güzellikleri ile önemli turizm potansiyeline sahip olduğunu belirten Vali Şıldak, şunları kaydetti:

"Devam eden ziyaretçi karşılama ve tanıtım merkezinin yapımının tamamlanmasının ardından Kibyra Antik Kenti'nin ziyaretçi sayısında belirgin şekilde artış olacağını düşünüyorum. Yeşilova'da yer alan suyunun turkuaz tonuyla dünyanın en berrak göllerinden biri olan, Salda Gölü, bu yıl 500 binin üzerinde ziyaretçi ağırladı. Ayrıca Salda Kayak Merkezi de kış turizminin bölgedeki yeni adresi olma yolunda ilerliyor. İlimizin bundan sonraki temel gelişim alanlarının en güçlüsü turizm olacaktır. Son üç yılın ziyaretçi rakamları da bunu ortaya koyuyor. İlgili bakanlıklarımızla alanlarda etkili projeler geliştiriyoruz. Temel hedefimiz, tarihi ve doğal mirasımızı koruyarak sahip olduğumuz potansiyeli turizme kazandırmak, gelen ziyaretçilerimize yeterli ve kaliteli hizmet sunabilmektir."

Kaynak: AA