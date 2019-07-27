BURDUR Minibüs 4 metreden tali yola uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu

Minibüs 4 metreden tali yola uçtu, sürücü yara almadan kurtuldu

BURDUR'da kontrolden çıkan minibüs 4 metreden tali yola uçtu. Sürücünün yara almadan atlattığı kaza güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Burdur-Tefenni karayolunda ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 07 E 5753 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, 4 metre yükseklikten, tali yola uçtu. Minibüsün takla atarak sürüklendiği kazadan sürücü yara almadan kurtuldu.

Görgü tanığı Sema Batı, "Biz dışarıda çay içiyorduk. Minibüs bir anda iş yerimize doğru uçtu. Allah'tan sürücü yara almadan kurtuldu. Yol yapım çalışması nedeniyle buradaki asfalt yükseltildi. Bu kaza ucuz atlatıldı ama bariyer yapılmazsa Allah korusun ölümlü kazalar olabilir" dedi.

Kaza iş yerinin güvenlik kamerasına da anbean yansıdı. Görüntüde minibüsün uçuşu ve takla atarak sürüklenmesi yer aldı.

Kaynak: DHA