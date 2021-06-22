BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY'A VEDA
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BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY'A VEDA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURDUR Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan ve geçen günlerde görevine başlayan Emre Çay'a veda yemeği verildi.

BURDUR Milli Eğitim Müdürlüğü görevinden Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan ve geçen günlerde görevine başlayan Emre Çay'a veda yemeği verildi.

Öğretmenevinde düzenlenen veda yemeğine müdür yardımcıları, ilçe milli eğitim müdürleri, şube müdürleri, okul müdürleri ve milli eğitim müdürlüğü personeli katıldı.

Yemekte konuşan Emre Çay, "Görevi devraldığım günden bugüne kadar, beşeriz şaşarız ama kırmadan dökmeden, bir gün bu günü (veda günü) bilerek çalışmanın gayreti içerisinde oldum. Kimsenin onurunu, haysiyetini ayaklar altına almak, kırmak dökmek bizim haddimize değil diyerek elimizden geldiğince yapıcı olmaya çalıştık. Nasıl başladığınızdan öte, nasıl bitirdiğiniz önemlidir. Nasıl uğurlandığınız önemlidir. Göreve geldiğinizde insanlar, 'hayırlı olsun' der, çiçek gönderir gülücüklerle karşılar ama zaman içinde ektiklerinizi bugün burada biçersiniz. Allah'a şükürler olsun ki ilçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz hepsi bugün burada bizi yalnız bırakmayarak bunu hamd olsun güzel bir şekilde bu sürecin tamamlandığını bizlere hissettirdi, gösterdi. Allah hepinizden razı olsun. Görev adamı olmak çok farklı bir şey. Görev alınmaz verilir anlayışı ile çalışmak asla bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da bir göreve talip olmak yerine o göreve tevdi edilen olmayı her zaman tercih ettim. Yine bu şekilde inanarak çalışınca bunun Allah katında kabul olduğuna defalarca şahit oldum" dedi.

Burdur'un kendisinde yerinin her zaman farklı olduğuna işaret eden Emre Çay, "Allah için sizleri çok sevdim. Çok yer değiştirdik ama Allah'a hamd olsun yüreğimiz nasırlanmadı. Benden yana helal olsun. Allah'a emanet olun, hoşça kalın" derken gözyaşlarını tutamadı.

BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY'A VEDA
BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY'A VEDA
BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY'A VEDA
BURDUR MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ ÇAY'A VEDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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