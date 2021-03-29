BURDUR Mermer blok yola düştü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

BURDUR Mermer blok yola düştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mermer blok yola düştüBURDUR'da TIR üzerindeki 10 tonluk mermer blok yola düştü.

Mermer blok yola düştü

BURDUR'da TIR üzerindeki 10 tonluk mermer blok yola düştü.

Burdur'un Söğüt beldesindeki ocaktan 03 US 678 plakalı TIR'a yüklenen ve Afyonkarahisar'a götürülen 10 tonluk mermer blok, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR seyir halindeyken, Karaçal köyü yakınlarında kayarak yola düştü. Yolda trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi. Yola düşen mermer blok nedeniyle Tefenni- Burdur karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Mermer bloğun başka bir kamyona yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

BURDUR Mermer blok yola düştü
BURDUR Mermer blok yola düştü
BURDUR Mermer blok yola düştü
BURDUR Mermer blok yola düştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İhsan Yavuz Mustafa Şentop Erkan Kandemir Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Esra Erol Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı Jason Statham
Spor Ozan Tufan Hakan Kutlu Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Petrol
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BURDUR Mermer blok yola düştü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 18:25:00. #1.16#
title