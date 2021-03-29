BURDUR Mermer blok yola düştü

Mermer blok yola düştüBURDUR'da TIR üzerindeki 10 tonluk mermer blok yola düştü.

Mermer blok yola düştü

BURDUR'da TIR üzerindeki 10 tonluk mermer blok yola düştü.

Burdur'un Söğüt beldesindeki ocaktan 03 US 678 plakalı TIR'a yüklenen ve Afyonkarahisar'a götürülen 10 tonluk mermer blok, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen TIR seyir halindeyken, Karaçal köyü yakınlarında kayarak yola düştü. Yolda trafiğin yoğun olmaması olası bir faciayı önledi. Yola düşen mermer blok nedeniyle Tefenni- Burdur karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Mermer bloğun başka bir kamyona yüklenmesinin ardından yol trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı