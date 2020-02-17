Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı
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Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

Burdur merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

17.02.2020 21:28 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:28
Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 6 şüpheliden biri tutuklandı

merkezli, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada Burdur, Balıkesir, Antalya, Ankara ve Konya'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda F.E.Ö, Ö.U, Ö.G, U.I, F.T.Ç. ve M.G. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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