Son dakika gündem: Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
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Son dakika gündem: Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Burdur merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Burdur merkezli 7 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 zanlıdan 6'sı tutuklandı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubelerine bağlı ekipler tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan 2'si savcılıktaki işlemlerinin ardından salıverildi. Sulh ceza hakimliğince sevk edilen zanlılardan 6'sı tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Burdur merkezli Hatay, Adıyaman, Van, Bursa, İstanbul ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere operasyon düzenlenmiş, askeri okuldan ilişiği kesilmiş eski öğrencilerin de aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Son dakika gündem: Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son dakika gündem: Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son dakika gündem: Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı
Son dakika gündem: Burdur merkezli FETÖ operasyonunda yakalanan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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