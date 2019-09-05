Burdur mahalleliye yangın eğitimi

05.09.2019 11:08

Mahalleliye yangın eğitimi

Burdur'un Zafer Mahallesi'nde oturan vatandaşlara yangın eğitimi verildi.

Burdur merkez Zafer Mahallesi'nde, Muhtar Nail Aksöz'ün organize ettiği etkinlikte eğitimci Hasan Özban tarafından mahallede oturanlara yangın eğitimi verildi. Eğitimde Hasan Özban, doğal afetler, yangının çıkış sebepleri, yangın sırasında yapılacak ilk müdahale, yangın tüpü kullanımı konularını anlattı.

Yangın eğitimlerinin önemli olduğunu aktaran Hasan Özban, Yangının çıkış sebeplerinin yüzde 97'si insan kaynaklı, kalan yüzde 3'lük kısmı ise doğal nedenler. Talimatlara uymamak, gerekli tedbirlerin alınmaması, bilgisizlik, ihmal, dikkatsizlik, kazalar, kaliteli malzeme kullanmama gibi sebeplerle yangınların çıkışının yüzde 97'si insan kaynaklı dedi.

Özban, yeni ev alanlara çeşitli hediyeler götürüldüğünü, bu hediyelerin arasına yangın söndürme tüpünün de katılması gerektiğini söyledi.

Mahalle Muhtarı Nail Aksöz de mahalle halkını bilgilendirmek için böyle bir eğitim vermek istediklerini belirterek, katılan tüm mahalle sakinlerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA