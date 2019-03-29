Burdur Lisinia'daki Zeytin Üretimi Burdur Gölü'nün Kurtarılmasına Katkı Sağlayacak

Burdur'daki Lisinia Doğa Proje alanına 10 dekara 7 yıl dikilen zeytin ağaçları meyve vermeye başladı. Proje sorumlusu Öztürk Sarıca, zeytin ağaçlarının tamamen susuz yetiştiğini belirterek, Su isteyen meyveler yerine zeytin yetiştirmek Burdur Gölü'ne çok büyük katkı verecektir dedi. Burdur'un Karakent köyü yakınlarındaki Lisinia Doğa Proje alanında yaklaşık 7 yıl önce dikilen zeytin ağaçlarından verim alınmaya başladı. 10 dekarlık alana dikilen 350 zeytin ağacından ilk defa geçen yıl ürün alınırken, ağaçlar bu yıl daha fazla meyve vermeye başladı. Tamamı susuz yetişen zeytin ağaçları sayesinde bölgedeki zeytin üretiminin artırılması ve Burdur Gölü'ne de böylece katkı sağlaması hedefleniyor.

'LEZZETLERİ ÇOK İYİ'

Lisinia Doğa sorumlusu Öztürk Sarıca, proje alanında 350 zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, 7 yıl önce diktiğimiz zeytin ağaçlarından geçen yıl verim almaya başladık. Lezzetleri çok iyi. Diğer meyvelerin altında damlama sulama sistemi olmasına rağmen bunlarda yok. Bunlar susuz yetişiyor. Şu an göl seviyesinde zeytin susuz yetişebiliyor. Burdur'un kuzey yamaçlarında zeytin oluyordu ama bu tarafta verim olmuyordu. 7 yaşında verime geçtiler dedi.

'EN ÖNEMLİ KATKISI SUSUZ YETİŞMESİ'

Önümüzdeki yıllarda susuz zeytin yetiştiriciliği konusunda çalışmalarının olacağını kaydeden Sarıca, Çünkü zeytin hem katma değeri çok yüksek hem de yağı çıkartılabiliyor. Nihai ürüne çevrilip bölgesel anlamda satışları yapılabilir. En önemli katkısı da susuz yetişmesi. 10 dekarlık alanda 'zeytin acaba olur mu' düşüncesiyle diktik. Hem deli zeytin ağaçlarını hem de çelikten (küçük fidan) yetiştirilmiş zeytinlerimizi diktik. Şu anda iki zeytin türü de verime geçti diye konuştu.

'BURDUR GÖLÜ'NE ÇOK BÜYÜK KATKI VERECEK'

Özellikle küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin göller yöresini önümüzdeki yıllarda ciddi bir zeytin üretim havzası haline getirebileceğine işaret eden Öztürk Sarıca, şöyle dedi

Susuz yetişeceği için göle katkısı çok büyük olacaktır. Su isteyen meyveler yerine zeytin yetiştirmek Burdur Gölü'ne çok büyük katkı verecektir. Zeytinin önemi her geçen gün artıyor. Türkiye ve dünya piyasalarında zeytin çok çok önemli. Yöresel olarak pek çok yerde zeytinlerin verimleri düştü. Bazı yerlerde çok ciddi anlamda zeytin dikimleri var. Bu noktada Türkiye'nin de treni kaçırmaması lazım. Önümüzdeki yılların biraz daha ısınacağını düşünürsek daha ciddi anlamda bu bölgede zeytin alınabilecek demektir.

Kaynak: DHA