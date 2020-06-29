BURDUR Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını
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BURDUR Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Lavanta bahçelerine ziyaretçi akınıBurdur merkez Karakent köyü yakınlarındaki lavanta tarlaları son dönemde yoğun ilgi görmeye başladı.

29.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 29.06.2020 11:35

Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Burdur merkez Karakent köyü yakınlarındaki lavanta tarlaları son dönemde yoğun ilgi görmeye başladı.

Burdur Gölü'nün kurtarılması amacıyla başlatılan 'Lavanta Deresi Projesi' kapsamında Burdur Gölü kenarına dikilen lavanta çiçeklerinin mor rengi ve göl suyunun mavi rengi ortaya eşsiz bir manzara çıkardı. Pek çok ziyaretçi de göl kıyısındaki bu manzarayı görebilmek için bölgeye akın etmeye başladı. Normalleşme süreciyle birlikte ziyaretçiler lavanta çiçekleri arasında hatıra fotoğrafı çektirirken, Lisinia Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'ni görme fırsatı da buldu.

Lisinia Doğa Projesi Sorumlusu Öztürk Sarıca, pandemi dolayısıyla geçen yılki yoğunluk olmasa da normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerin Lisinia Proje Alanı'na gelmeye başladığını söyledi. Sarıca, "Bizimle anlaşması olan tur otobüsleri merkezimize ziyaretçileri getirmeye başladı. İnsanlar pandemi sürecinden sonra burada çok mutlu oldu. Onların gözündeki neşeyi görünce biz de çok mutlu olduk. İnsanlar hem mor rengi görerek rahatlıyor hem de göl ve lavantanın eşsiz görseliyle daha bir moral kazanıyor" dedi.

İnsanların susuz tarıma yönelmesi açısından Lavanta Deresi Projesi'nin iyi bir örnek olduğunu anlatan Sarıca, "Kırsal turizm anlamında da insanlarımız buralara gelmeye başladı. Hafta sonunda tur otobüsleriyle gelen misafirlerimizi ağırladık ve onlara hem proje alanımızı hem de Yaban Hayatı Rehabilitasyon Merkezi'mizi gezdirdik" diye konuştu.

BURDUR Lavanta bahçelerine ziyaretçi akını

Kaynak: DHA

Manşet

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