BURDUR LASTİĞİ PATLAYAN BETON MİKSERİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Burdur'da ön lastiği patlayan beton mikserinin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Burdur'da ön lastiği patlayan beton mikserinin şarampole devrildiği kazada sürücü yaralandı.
Burdur'dan Antalya yönüne giden Nevzat Onsekiz (56) yönetimindeki 32 DJ 250 plakalı çimento yüklü beton mikseri, Burdur çevre yolunda ön lastiğinin patlaması sonucu yol kenarındaki yüksek gerilim enerji hattı direklerine çarparak şarampole devrildi. Kazada mikserin arkasındaki karıştırıcı bölüm ayrıldı.
Sürücü Nevzat Onsekiz kazayı görenler tarafından sürücü mahallinden çıkartılarak ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Polis, kazayı gören meraklı vatandaşları yüksek gerilim hattından uzaklaşmaları için uyardı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı