BURDUR Kuruyan Burdur Gölü'nün sesini duyurmak için toprağı kazıyıp, 'Ölüyorum' yazdı
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BURDUR Kuruyan Burdur Gölü'nün sesini duyurmak için toprağı kazıyıp, 'Ölüyorum' yazdı

Kuruyan Burdur Gölü'nün sesini duyurmak için toprağı kazıyıp, 'Ölüyorum' yazdıBurdurlu Ali İbrahim Öcal, side-specific enstalasyon (mekana özgü yerleştirme) ve bir performans çıktısı olarak nitelendirilebilecek sanat eserini, Burdur Gölü kumsalında üretti.

BURDUR Kuruyan Burdur Gölü'nün sesini duyurmak için toprağı kazıyıp, 'Ölüyorum' yazdı
18.06.2020 11:20 | Son Güncelleme: 18.06.2020 11:24

Kuruyan Burdur Gölü'nün sesini duyurmak için toprağı kazıyıp, 'Ölüyorum' yazdı

Burdurlu Ali İbrahim Öcal, side-specific enstalasyon (mekana özgü yerleştirme) ve bir performans çıktısı olarak nitelendirilebilecek sanat eserini, Burdur Gölü kumsalında üretti. Göl kıyısının kuruyan bir alanına toprağı kazıyıp, 'Ölüyorum' yazan Öcal, "Gölün dilinden kendi ölümünün çığlığını bu şekilde yazdım. Umarım bu feryadı duyurmak adına, farkındalık için bir desteğim olur" dedi. Düzce Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam eden Ali İbrahim Öcal (38), hazırlık aşamasında olduğu bir projenin ön çalışmasını memleketi olan Burdur'da son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olan Burdur Gölü'nde yaptı. Ali İbrahim Öcal, gölün kuruyan alanında sahile elleriyle 'ölüyorum' mesajı yazdı.

Ali İbrahim Öcal, "İstanbul'da tasarladığım bir projenin araştırma ve geliştirme aşamasını memleketim olan yerde, memleketimin toprağında yapmanın bana anlamlı geleceğini düşündüm. Bu proje günümüzde doğa ve manzarayla bireyin ilişkisini merkeze alan bir proje. Projenin teknik olarak araştırmasını Burdur'da yapmayı planladım, bunun da bir işlevinin olmasını düşündüm. Aklımdan geçen şuydu, çocukluğumuzda yüzdüğümüz, bir şekilde manzarasını izlediğimiz gölün son 30 senedir çok büyük feryadı var. Bu feryadı biraz daha duyurabilmek için bu projenin anlamlı olacağını düşündüm. Gölün dilinden kendi ölümünün çığlığını bir yazıyla aktararak bu şekilde yazdım. Umarım bu feryadı duyurmak adına, farkındalık için bir desteğim olur" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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