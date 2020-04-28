BURDUR Koronavirüsü yendi, alkışlarla evine uğurlandı Koronavirüsü yendi, alkışlarla evine uğurlandıBURDUR'un Bucak ilçesinde, gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenen 56 yaşındaki kadın, alkışlarla taburcu edildi.

Koronavirüsü yendi, alkışlarla evine uğurlandı

BURDUR'un Bucak ilçesinde, gördüğü tedavi ile koronavirüsü yenen 56 yaşındaki kadın, alkışlarla taburcu edildi.

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Bademağacı beldesinde yaşayan adı açıklanmayan kadın, 13 Nisan günü yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Bucak Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne başvurdu. Koronavirüs testi pozitif çıkan kadın, tedaviye alındı. 16 günlük tedavi ile koronavirüsü yenen kadın, yapılan son testin negatif çıkması üzerine bugün taburcu edildi..

Kadın, Bucak Devlet Hastanesi Başhekim Bilal Tanrıtanır, Başhekim Yardımcısı Fatih Demiray ve hemşireler ile sağlık personeli tarafından alkışlar ile ambulansla Antalya'daki evine gönderildi.

Kaynak: DHA