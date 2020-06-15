BURDUR 'Koronavirüslü yolcu' ihbarı yapılan otobüs durduruldu, yolculara test yapılacak
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BURDUR 'Koronavirüslü yolcu' ihbarı yapılan otobüs durduruldu, yolculara test yapılacak

?Koronavirüslü yolcu? ihbarı yapılan otobüs durduruldu, yolculara test yapılacakANKARA'dan Antalya'ya giden otobüsteki yolculardan biri, aynı otobüsteki başka bir yolcunun sürekli öksürdüğü ve koronavirüs belirtisi gösterdiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu.

15.06.2020 00:25 | Son Güncelleme: 15.06.2020 00:32

?Koronavirüslü yolcu? ihbarı yapılan otobüs durduruldu, yolculara test yapılacak

ANKARA'dan Antalya'ya giden otobüsteki yolculardan biri, aynı otobüsteki başka bir yolcunun sürekli öksürdüğü ve koronavirüs belirtisi gösterdiği iddiasıyla polise ihbarda bulundu. Burdur'da durdurulan otobüsteki 4 yolcu koronavirüs testi için ambulanslarla hastaneye götürüldü. Diğer yolculara da Antalya'da test yapılması kararlaştırılarak otobüs gönderildi.

Ankara'dan Antalya yönüne giden otobüsteki yolculardan biri, Afyonkarahisar'da polisi arayıp, aynı otobüsteki başka bir yolcunun sürekli öksürdüğünü ve koronavirüs şüphelisi olabileceğini söyledi. Afyonkarahisar polisi de hareket halindeki otobüsün en yakın nokta olduğu Burdur emniyetine bilgi verdi. Bunun üzerine otobüs Burdur girişindeki Kışla Mahallesi uygulama noktasında durduruldu. Özel kıyafetli sağlık görevlilerinin gelişine kadar otobüsten yolcuların ve sürücünün inmesine izin verilmedi.

Ambulanslar geldikten sonra Burdur'da inecek olan 4 yolcu özel kıyafetli sağlık görevlileri tarafından ateşleri ölçülüp kimlik bilgileri alındıktan sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Otobüs daha sonra Antalya'ya doğru polis eskortu eşliğinde hareket etti. 4 kişiye Burdur'da, diğer yolculara da Antalya'da koronavirüs testi yapılacağı belirtildi.

BURDUR 'Koronavirüslü yolcu' ihbarı yapılan otobüs durduruldu, yolculara test yapılacak

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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