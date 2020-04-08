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Çeltikçi, Burdur, Defne, Güncel

BURDUR Korona şüphesiyle karantinadaki 3 yaşındaki Defne'nin tedavisi sürüyor

Korona şüphesiyle karantinadaki 3 yaşındaki Defne'nin tedavisi sürüyorBurdur'un Çeltikçi ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen ve yapılan ilk testinde koronavirüs riski taşıdığı belirlenen 3 yaşındaki Defne Özçelik'in tedavisi sürüyor.

08.04.2020 17:22 | Son Güncelleme: 08.04.2020 17:24

Korona şüphesiyle karantinadaki 3 yaşındaki Defne'nin tedavisi sürüyor

Burdur'un Çeltikçi ilçesinde yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen ve yapılan ilk testinde koronavirüs riski taşıdığı belirlenen 3 yaşındaki Defne Özçelik'in tedavisi sürüyor. Anne Emel Özçelik de kızıyla hastaneye giderken, baba Cemil Özçelik ise biri engelli 2 kızı ve kendi annesiyle evde karantinaya alındı.

Çeltikçi ilçesine bağlı Can Mahallesi'nde 2 katlı evde oturan Cemil ve Emel Özçelik çiftinin 1'i zihinsel ve bedensel engelli 3 çocuğundan en küçüğü olan Defne, hafta başında yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürüldü. Bucak Devlet Hastanesi'ne getirilen Defne'nin koronavirüs belirtisi göstermesi sonrası test yapılmasına karar verildi. Yapılan ilk test sonucu pozitif çıkınca Defne, hastanede karantinaya alındı. Bucak Devlet Hastanesi'nden dün gece alınan Defne Özçelik, annesiyle birlikte Antalya'ya sevk edildi. Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan minik Defne'ye yeniden test yapılacağı ve durumunun buna göre netleştirileceği bildirildi.

Baba Cemil Özçelik, 2 kızı ve 70 yaşındaki annesiyle oturdukları evde karantinaya alındı. Evden çıkamayan Cemil Özçelik, çocuğunu pazartesi günü Bucak Devlet Hastanesi'ne götürdüğünü ve orada tahlil yaptıklarını söyledi. Daha sonra çocuğunun yatışının yapılacağını söylediklerini kaydeden Cemil Özçelik, şunları anlattı:

"Durumunu sordum. '2 gün sonra iyileşir çıkar' dediler. Çocuğu hastaneye yatırdım, eve geldim, eşyalarını aldım, hastaneye gittim. 'Bir daha içeri giremezsiniz' dediler. İlaçlarını verdim. Evime geldim. Sabah eve polisler geldi, 'çocukta vaka çıktı' dediler. Beni karantinaya aldılar. Tekrar eşimi aradım, 'ne oldu' dedim. 'Çocukta hastalık çıktı' dedi. 'Sende bir şey var mı' dedim. 'Yok' dedi. Polisler geldi bana imza attırdılar. 'Kiminle görüştün' dediler. Sonra Sağlık Müdürlüğü'nden aradılar. Bizi alıp, hastaneye götürdüler. Test yaptılar. Sonra eve geldik. Şimdi karantinadayız."

BURDUR Korona şüphesiyle karantinadaki 3 yaşındaki Defne'nin tedavisi sürüyor

Kaynak: DHA

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BURDUR Korona şüphesiyle karantinadaki 3 yaşındaki Defne'nin tedavisi sürüyor
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