Burdur Kısa Dönem Erler Yemin Etti

Kısa dönem erler yemin etti

BURDUR'da, 370'nci kısa dönem jandarma erler için yemin töreni düzenlendi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda düzenlenen törene Vali Şerif Yılmaz, CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Garnizon Komutanı Albay Hakan Tutucu, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Duygulu, İl Genel Meclisi Başkanı Muzaffer Bağcı ile asker aileleri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 370'nci kısa dönem 30 jandarma er yemin etti. Askerlere seslenen İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, "İçtiğiniz bu ant vatan ve millet sevgisi, vazife, namus ve şeref anlamında olup dürüstlüğün, emirlere mutlak itaatin simgesi ve kahraman jandarma teşkilatına mensup bir asker olduğunuzun kabul belgesidir" diye konuştu.

Daha sonra malvarlığının bir kısmını 1998-2000 yılları arasında Yeşilova Meslek Yüksek Okulu Askerlik Şubesi Başkanlığı ve Merkez Ortaokulu'nun yapımı için, 2003 yılında aldıkları kararla da geri kalan mal varlığını Mehmetçik Vakfı'na bağışlayan Yeşilova ilçesi Gökçeyaka Köyü'nde oturan 86 yaşındaki Afife Özmen Atatürk şiirini okudu. Vali Şerif Yılmaz, Afife Özmen'e teşekkür belgesi verdi.

Birliğe ilk katılan erlere katılım ödüllerinin protokol üyeleri tarafından verilmesinden sonra Yemin eden erler Jandarma Marşını okundu. Erler daha sonra aileleri ile hasret giderdi.