BURDUR Kırmızı reçete için Burdur'dan Isparta'ya götürüldü Kırmızı reçete için Burdur'dan Isparta'ya götürüldüBurdur'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkamayan Faden Çalışkan (65), kırmızı reçeteyle verilen ilacı alabilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Isparta'ya götürüldü.

Kırmızı reçete için Burdur'dan Isparta'ya götürüldü

Burdur'da koronavirüs tedbirleri nedeniyle dışarıya çıkamayan Faden Çalışkan (65), kırmızı reçeteyle verilen ilacı alabilmesi için Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından Isparta'ya götürüldü.

Burdur Merkez Hacılar Köyü'nde oturan ve 112 Acil yardım hattını arayan Faden Çalışkan, kırmızı reçeteyle verilen ilacını doktora yazdırması gerektiği için hastaneye gitmesi gerektiğini bildirdi. 112 Acil yardım hattındaki görevli de durumu Burdur Valiliği Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerine iletti. Hemen harekete geçen ekipler, Burdur merkeze bağlı Hacılar köyünde yalnız yaşayan Çalışkan'ı evinden alarak Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürdü. Burada reçetesi yazdırılan Çalışkan, ilaçları da alındıktan sonra evine bırakıldı.

Kendisine yardım eden ekiplere teşekkür eden Çalışkan, birkaç kez bağırsağından, safra kesesinden ve belinden ameliyat olduğunu dile getirdi. Valiliğin bu ugulamasından memnun kaldığını ifade eden Çalışkan, "Allah devlet büyüklerimizden razı olsun. İlaçlarımı yazdırıp beni sağ salim evime getirdiler. Özellikle Cumhurbaşkanımıza, Valimize ve sağlık çalışanlarına, emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun" diye konuştu.

Kaynak: DHA